Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçeye bağlı Yanıkkışla köyünde izinsiz kazı yapılacağı duyumu alınması üzerine çalışma başlatıldı.

DHA'nın haberine göre, bölgeye gerçekleştirilen operasyonda H.S., A.O., A.B., S.S. ve O.P., 2 adet define arama dedektörü ve 3 adet kazı malzemesiyle izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

3'ünün kamu görevlisi olduğu belirtilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.