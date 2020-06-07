Erzurum’da defineciler, Demir Çağı'ndan kaldığı düşünülen yaklaşık 3 bin yıllık kaya mezarlığına jeneratör götürüp, spiral ile taşları kestiler. Bununla da yetinmeyen defineciler kırıcı ile deldikleri kaya mezarlarının çevresini de kazdılar.
Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Umudum Mahallesi yakınlarında bulunan ve Demir Çağı'ndan kaldığı tahmin edilen yaklaşık 3 bin yıllık kaya mezarlıkları bugünlerde definecilerin uğrak yeri haline geldi. Dağ yamacında bulunan ve ihtişamıyla görenleri kendine hayran bırakan kaya mezarları defineciler tarafından tahrip ediliyor.
JENERATÖR GÖTÜRÜP, SPİRAL KULLANMIŞLAR
Erzurum’daki birçok tarihi noktaya zarar veren defineciler ova ortasındaki dağlık alanda bulunan kaya mezarlıklarına jeneratör götürerek, spiral kullanmaları ise görenleri hayrete düşürüyor. Yerden yaklaşık 3 metre yükseklikte bulunan kaya mezarlıklarına ulaşan defineciler spiral ile mezarlık içerisindeki taşları keserek ikiye ayırdı. Umduklarını taşta bulamayan defineciler zengin olma hayaliyle önce kaya mezarlıklarındaki duvarları kırıcıyla delip ardından mezarlığın etrafındaki toprak alanı bile kazdılar.
'BURANIN BENZERİ ÇOK BULUNMUYOR'
Erzurum İli Tanıtma Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Kızılkaya, definecilerin kaya mezarlarını kazarak gerçek hazineye zarar verdiklerini ifade ederek, şunları söyledi: "Erzurum ovasında Umudum Mahallesi'nde bulunuyoruz. Buranın benzeri çok bulunmuyor. Buranın Urartulara veya Tunç Çağı'na ait olduğu söylense de burası daha çok Demir Çağı'nın özelliklerini taşıyor.
BAYAĞI KAPSAMLI ÇALIŞMIŞLAR
Defineciler tarafından burası sürekli tahrip ediliyor. Tamamen taş bir blokun içerisinde altın olacağını düşünen insanlar oralara zarar veriyorlar. Buraları spiral ve kırıcılar ile delmişler. Bunları yapmak için elektrik lazım. Bunu yapmak için jeneratör getirmişler. Baya kapsamlı çalışma yapmışlar. Böyle olamayacak hayaller için bu kadar kapsamlı çalışmalar yapmaları hayret verici.
BUNUN İÇİNE NASIL ALTIN KOYSUNLAR
Arkamızda taş bir blok var. Bunun içine nasıl altın koysunlar. Buna delik açılıp konulması lazım. O dönemdeki insanların sanki küp küp altınları varmış gibi düşünülüyor. Kaya mezarları daha çok kralların ve saygın kişilerin mezarları olarak biliniyor bu yüzden kazıyorlar. Ölü hediyesi olarak sunulsa bile yeri burası değil. Bu tarihi eserlerimizi tahrip etmeden bizden sonraki nesillere aktaralım."
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