2 çocuk annesi eşini katletmişti! İşte caninin ifadesi!

DHA'da yer alan habere göre kadın kuaförü olan Tuba Atılgan, vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti. Bu sırada durakta bekleyen bir lise öğrencisi kız da seken kurşunla yaralandı. Liseli kız hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

"OĞLUMUN DA VELÂYETİNİ ALMAK İSTEDİ"

Murat Atılgan´ın ifadesinde kızının velayetinin eşinde olduğunu ve oğlunun velayetini de almak için dava açınca sinirlendiğini söyledi. Atılgan eşi Tuba´nın kendisini sürekli çocukları göstermemekle tehdit ettiğini öne sürerek, "Boşanırken sürekli mal, mülk talebinde bulundu. Çocukları bir tehdit unsuru olarak kullandı. İstediği mal, mülkü vermeme rağmen bende kalan oğlumun velayetini de almak istedi.

"GÖRÜNCE YAKLAŞIP ATEŞ ETTİM"

Bunun için dava açınca kızdım ve cinayeti işledim. Çocukları bana göstermeyeceğini söylüyordu. 'Kızımın velayetini alsan dahi oğlumun velayetini alma' dedim. İşe gidiş saatini tahmin ettiğim için oradaki duraklara bakıyordum. Görünce yaklaşıp ateş ettim. Evi de, mal mülk meselesine kızıp, `ne senin ne benim olsun´ diyerek yaktım" dedi.