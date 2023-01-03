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12.6 milyon TL'lik haksız kazanç! 'Binbir surat' yakalandı!

Adana'da tefecilik yoluyla 12 milyon 600 bin TL haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 21 şüphelinin yakalanması için şafak operasyonu düzenlendi. Daha önce de 'tefecilik' suçundan gözaltına alınan 'Binbir Surat' lakaplı Zeynep K.'nin de aralarında olduğu çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü

Giriş: 03.01.2023 - 09:31 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler | 12.6 milyon TL'lik haksız kazanç! 'Binbir surat' yakalandı! - Adana haberleri
DHA

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, tefecilik yaptığı öne sürülen 21 kişiyi tespit etti.

254 KİŞİYE FAİZLE BORÇ VERDİLER

DHA'da yer alan habere göre şüphelilerin, paraya ihtiyacı olan 254 kişiye senet ve çek karşılığı faizle borç verdiği, borcunu ödeyemeyenleri ise icraya vererek 12 milyon 600 bin TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

"BİNBİR SURAT" OLARAK BİLİNİYORDU

Ekipler, bu sabah 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Daha önce de 'tefecilik' suçundan gözaltına alınan 'Binbir Surat' lakaplı Zeynep K.'nin de aralarında olduğu çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı.

ZANLILAR EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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