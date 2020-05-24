Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok vatandaşlar 'Evdekal' tedbirlerine uyarken, İstanbul'un hava kirliliği de azaldı.

İHA'nın haberine göre, Avcılar sahilinde bayramın ilk gününde Uludağ manzarası çıplan gözle izlendi. Avcılar Sahilden yüzlerce kilometre ötedeki Bursa Uludağ'ın karlı zirveleri görüldü.

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