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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Son dakika haberi Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi! - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi!

        Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2024 - 14:15 Güncelleme: 12.02.2024 - 14:24
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        Kupada eşleşmeler belli oldu!
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        Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu.

        TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen kura çekimine Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş seribaşı olarak katıldı. Trabzonspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor ve Ankaragücü ise ikinci torbada yer aldı.

        İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri:

        ÇEYREK FİNAL

        Trabzonspor-Başakşehir

        Beşiktaş-Konyaspor

        Ankaragücü-Fenerbahçe

        Galatasaray-Fatih Karagümrük

        YARI FİNAL

        Ankaragücü-Fenerbahçe / Beşiktaş-Konyaspor

        Trabzonspor-Başakşehir / Galatasaray-Fatih Karagümrük

        ÇEYREK FİNALLER 27, 28, 29 ŞUBAT'TA

        Çeyrek final maçları, 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

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