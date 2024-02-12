Son dakika haberi Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi!
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri belli oldu.
TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen kura çekimine Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş seribaşı olarak katıldı. Trabzonspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor ve Ankaragücü ise ikinci torbada yer aldı.
İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri:
ÇEYREK FİNAL
Trabzonspor-Başakşehir
Beşiktaş-Konyaspor
Ankaragücü-Fenerbahçe
Galatasaray-Fatih Karagümrük
YARI FİNAL
Ankaragücü-Fenerbahçe / Beşiktaş-Konyaspor
Trabzonspor-Başakşehir / Galatasaray-Fatih Karagümrük
ÇEYREK FİNALLER 27, 28, 29 ŞUBAT'TA
Çeyrek final maçları, 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.