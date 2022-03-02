Zelenskiy: Rusya, Ukrayna'nın tarihini yok etmeye çalışıyor

Zelenskiy Avrupa'ya "tarafsız kalmanın zamanı değil" diyerek Ukrayna'nın AB üyeliğinin desteklenmesi çağrısında bulundu.

Zelenskiy ayrıca 6 bin Rus askerinin öldürüldüğünü belirterek, "Rusya, bombalarla ve füzelerle kazanamaz" dedi.