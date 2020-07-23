Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında, Orgeneral Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Aksakallı, 2009 yılında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura'da Tuğgeneral rütbesine terfi etmişti. 2013 Yüksek Askeri Şura kararları sonrasında da 1. Özel Kuvvet Komutanı olarak görev yaparken Tümgeneral rütbesine terfi etti ve Özel Kuvvetler Komutanı olarak atandı.

15 TEMMUZ'DA DARBECİLERE KARŞI KİLİT ROL OYNADI

Aksakallı, 15 Temmuz askeri darbe girişiminden kısa bir süre önce Gazi Ordu Evi'nden eşiyle ve korumasıyla çıkarken iki araçla sıkıştırılıp ele geçirilmeye çalışıldı. Mücadele ederek kurtulduysa da eşi o sırada kolundan yaralandı. Bu arada Özel Kuvvetler Komutanlığı içeriden ele geçirilmeye çalışılmaktaydı. Koruma astsubayı Ömer Halisdemir'e, darbeciler tarafından Özel Kuvvetler Komutanı olarak atanan Tuğgeneral Semih Terzi'nin karargâha girmeden öldürülmesini emretti. Terzi'yi vurarak öldüren Halisdemir ise 10 koruma tarafından ateş edilerek 30 kurşunla şehit edildi.

Ömer Halisdemir'in hayatını kaybetmesinden hemen sonra, Özel Kuvvetler Komutanı korumalarını çağırdı. Araçlarla yanına ulaşmaya çalışan ekibi kobra ile havadan saldırıya uğradı. Korumaları yaralandı.

Aksakallı, ekibiyle birlikte yakın gördüğü birimlerden uzun namlulu silah ve mühimmat alarak harekete geçti ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı darbecilerden geri aldı. Darbe girişimine karşı açıklama yaparak da "Eşkiyalar başarılı olamayacaklar" şeklinde tepki gösterdi

2016'DA KORGENERAL RÜTBESİNE TERFİ ETTİRİLDİ

28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısında darbe teşebbüsü sırasında gösterdiği olağanüstü mücadeleden dolayı rütbe süresinin dolmasına 1 yıl daha olmasına rağmen Korgeneral rütbesine terfi ettirildi.

FIRAT KALKANI'NDA GÖREV ALDI

24 Ağustos 2016 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu öncülüğünde Suriye'nin Cerablus ve el-Bab kasabasının terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması için düzenlenen Fırat Kalkanı Operasyonu'nun komutanlığını yaptı. 20 Ağustos 2017 tarihinde 2. Kolordu komutanı olarak atandı.

TEMEL, HEM ZEYTİN DALI HEM DE FIRAT KALKANINI YÖNETTİ

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarını yöneten Orgeneral İsmail Metin Temel de, 2018 yılında Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında ‘orgeneralliğe’ terfi etmişti. Temel, teğmenlikten başlayarak bir kez hariç sürekli terör olaylarının olduğu bölgelerde görev yaptı.

Temel, Van Asayiş Kolordu Komutanı iken 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında vekaleten 2. Ordu Komutanı olarak göreve atandı. Daha sonra 27 Temmuz 2016 tarihinde 2. Ordu Komutanlığı'na getirildi.

Orgeneral Metin Temel, 2018 yılında da, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.