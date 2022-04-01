YÖK Başkanından Ukrayna'da okuyan Türk öğrencilerle ilgili açıklama

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Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ukrayna'daki savaştan kaçıp Türkiye'ye dönen öğrencilerin öğrencilik haklarıyla ilgili alınan kararları açıkladı.

Özvar, öğrencilerin Türkiye'de alacakları eğitimin şartlarına ilişkin, "Kayıt yılındaki ÖSYS/YKS'ye girmiş olmaları ve ÖSYS/YKS'de başarı sıralaması şartı aranan programlar için başarı sırası şartını, ÖSYS/YKS'de başarı sırası aranmayan alanlarda, Türkiye'de ilgili yıldaki eşdeğer diploma programlarının en düşük taban puanına sahip olma şartını, Özel yetenek programlarında ise üniversitelerin ilgili yılın ÖSYS/YKS'de özel yetenek programları için ilan edilen en düşük merkezi sınav puanına sahip olma şartını sağlamaları gerekir" dedi.