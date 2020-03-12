TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda sunum yapan YÖK Başkanı Yekta Saraç, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üniversitelerin tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya yanıt verdi.

Saraç, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle üniversitelerin tatil edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya verdiği yanıtta "Meselenin tatile getirilmesini doğru bulmuyorum, kararı devletin alması lazım. Olası bir tatilde yüz binlerce öğrenci memleketlerine dağılacak. Bu hareketlilik riskli de olabilir" ifadelerini kullandı.

Saraç, "Üniversitelerde eğitime ara verilip verilmemesi konusunda devlet kararına uyacağız" dedi.