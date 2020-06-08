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YKS’ye 4 Haziran’a kadar yapılan başvuru sayısı toplam 2 milyon 433 bin 219. Bu yıl üniversite sınavına girecek öğrenci sayısı 2 milyon 433 bin 219 oldu.

ÖSYM'nin takvimine göre 2020 YKS sınavları 27-28 Haziran'da gerçekleştirilecek.

2020-YKS 1. Oturum (TYT): 27 Haziran 2020 Cumartesi 10.15

2020-YKS 2. Oturum (AYT): 28 Haziran 2020 Pazar 10.15

2020-YKS 3. Oturum (YDT): 28 Haziran 2020 Pazar 15.45

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