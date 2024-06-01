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        Haberler Gündem İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son dakika: Narkoçelik-19 operasyonu bilançosu

        Son dakika haberi Yerlikaya, 'Narkoçelik-19'un bilançosunu açıkladı!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen "NARKOÇELİK-19" operasyonlarında 480 kg uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 08:12 Güncelleme: 01.06.2024 - 09:30
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        Yerlikaya, 'Narkoçelik-19'un bilançosunu açıkladı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince Esenyurt, Beyoğlu, Şişli ve Beykoz ilçelerinde "Narkoçelik-19" operasyonu düzenlendi.

        AA'da yer alan habere göre 8 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 257 kilogram skunk, 220,5 kilogram metamfetamin, 2,5 kilogram toz esrar ve 71 bin uyuşturucu hap ile 9 hassas terazi, bir hap basma makinesi, 3 pres makinesi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda araç gereç ve bir miktar Türk lirası ele geçirildi.

        Bakan Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadesini kullandı.

        Yerlikaya, operasyona ilişkin görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

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        #uyuşturucu operasyonu
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