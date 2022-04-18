Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun başkan ve üyelerini belirledi.

Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle:

BAŞKAN

Sabri Çelik

ÜYELER

Muhittin Boşat

Murat Ilgaz

Erol Ersoy

Orhan Erdemir

İsmet Arzuman

Hikmet Öksüzoğlu

İbrahim Çınar

Dursun Cumali Sucu