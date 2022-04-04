Yayın ihalesi için bir araya gelen TFF ve Kulüpler Birliği toplantısında sürpriz bir karar gündemi sarstı. Görev süresinin bitmesine 1 yıl kalan TFF Başkanı Nihat Özdemir, flaş bir kararla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Özdemir'in ayrılığının ardından görevi hazirandaki genel kurula kadar ikinci başkan Servet Yardımcı devraldı.

Göreve geldiği Haziran 2019'dan bu yana hep eleştirilerin odağında yer alan Özdemir TFF'si, bu süreçte pek çok kritik karara imza attı. Hakem tartışmaları, kurullardaki çarpıklıklar, özellikle koronavirüs pandemisi sürecinde yayıncı kuruluşla başlayan sıkıntılar, milli takım tartışmaları ve yabancı sınırı kararları Özdemir döneminin en çok konuşulan başlıkları oldu.

13 HAKEM TFF'NİN SONU OLDU

HAKEM KARARI, TAHKİM'DEN DÖNMÜŞTÜ

Merken Hakem Kurulu'nun 8 Mart'ta aldığı 13 hakemin Süper Lig görev listesinden çıkarılma kararı, TFF Tahkim Kurulu tarafından bozulmuştu.

8 Mart Salı günü Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken 13 ismi listeden çıkardı. Süper Lig'de düdük çalan; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya listeden çıkarılırken Özgür Yankaya'nın sadece VAR hakemi olarak görev almasına karar verilmişti.

Görevden alınan hakem ve gözlemciler, konuyu Tahkim Kurulu'na taşımıştı. Geçtiğimiz cumartesi günü Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun da katıldığı davada; Tahkim Kurulu, kararın kaldırılmasını oy çokluğu ile kabul etmişti.

YAYINCI KURULUŞ KONUSU ARAP SAÇI!

YAYINCI KURULUŞ'UN İNDİRİM TALEPLERİ KULÜPLERİ BIKTIRDI

2016'da Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarını 500 milyon dolar + 90 milyon dolar KDV ile alan mevcut yayıncı Digitürk'ün kulüplere yaptığı ödeme her yıl azaldı. Digiturk sürekli indirim talep ederken; TFF, kulüplerin değil Katarlı şirketin yanında yer aldı. Yıllık meblağ yaklaşık 215 milyon dolara kadar geriledi. Kulüpler Birliği, 160 milyon dolarlık teminat mektubu bir umut olarak görse de söz konusu mektubun kayıp olduğu ortaya çıktı. Bu durum Kulüpler Birliği'nin en çok tepki gösterdiği konuların başında yer alıyordu.

YENİ YAYIN İHALESİ BİR TÜRLÜ YAPILAMADI

18 Şubat'ta başlayan yeni yayın ihalesinde nihai karar bir türlü alınamadı. Teklif edilen rakamlar hayal kırıklığı yaratırken Türk futbolunun yayın geliri de 2010 yılı öncesine dönmüş oldu. Ligin bitmesine sayılı haftalar kala ligin yeni yayıncısı konusunda belirsizlik hala sürüyor.

MİLLİ TAKIMDA VE AVRUPA'DA DİBE VURDUK

ELEMELERDE MÜTHİŞ BAŞLAMIŞTIK AMA...

Nihat Özdemir, TFF Başkanlığına seçildiğinde; Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinde bulunan Şenol Güneş ile yola devam etti. EURO 2020 eleme grubunda Güneş yönetimindeki Milli Takım, 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak lider Fransa'nın ardından 2. oldu. Milliler, doğrudan EURO 2020'ye katılım hakkı kazandı.

ULUSLAR LİGİ'NDE KÜME DÜŞTÜK, EURO 2020'DE SIFIR ÇEKTİK

2020'de oynanan UEFA Uluslar Ligi'nde ise işler iyi gitmedi. Macaristan, Rusya ve Sırbistan'ın bulunduğu grupta sonuncu olduk ve küme düştük. Pandemi nedeniyle 2021'de oynanan EURO 2020'de de yüzümüz gülmedi. Eleme grubundaki başarının yarattığı hava ile turnuvaya giden Milli Takım, tam anlamıyla fiyasko yaşadı. İtalya, Galler ve İsviçre ile mücadele ettiğimiz A Grubu'nda sıfır çektik.

GÜNEŞ'E VEDA, KUNTZ'A MERHABA, DÜNYA KUPASI'NA ELVEDA!

Dünya Kupası elemelerine de Şenol Güneş yönetiminde başlandı. EURO 2020 öncesi 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Milli Takım, turnuvada yaşadığı hayal kırıklığını elemelere de yansıttı. Karadağ beraberliği Güneş'i eleştiri oklarının hedefi haline getirdi. Hollanda karşısında alınan 6-1'lik mağlubiyet Güneş döneminin sonunu getirdi. Sürpriz bir kararla Güneş'in ardından A Milli Takım teknik direktörlüğü görevine Stefan Kuntz getirildi. Alman teknik adamla Dünya Kupası elemelerinde kalan 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alınırken play-off'a gitmeyi başardık. Ancak play-off yarı finalinde Portekiz'e karşı alınan mağlubiyet Dünya Kupası hayallerimize son verdi. Haziran 2019'da FIFA dünya sıralamasında 37. sırada bulunan Milli Takım, bu ay ise 43. sırada yer aldı.

AVRUPA KUPALARINDA DİBE VURDUK

Son 3 yılda Türk futbolunun Avrupa'da yaşadığı büyük düşüş de dikkat çekti. Kulüpler, ülke sınırlarının dışında varlık göstermekte zorlanırken Avrupa puanı noktasında sürekli kan kaybedildi. Avrupa'da mart ayını gören tek temsilcimiz olan Galatasaray'ın Barcelona'ya elenmesi ile Türk futbolunun Avrupa'da takımı kalmadı. Türkiye, UEFA Ülke Puanı Klasmanında ilk 15 dışında kaldı. Bu sonucun ardından Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 5 yerine 4 takım gönderebilecek. Şampiyonumuz Şampiyonlar Ligi'nde direkt olarak gruplara kalamayacak ve ön eleme oynayacak. Diğer 3 takım ise Konferans Ligi'ne katılacak. Avrupa Ligi'nde ise takımımız olmayacak.

İTİRAZLARA RAĞMEN YABANCI SINIRINA DÖNÜŞ!

KULÜPLER TAHKİM'E TAŞIDI AMA...

Özdemir döneminde alınan yeni yabancı kararı da eleştiriye uğrayan bir başka konu oldu. TFF Yönetim Kurulu, 2021-2022 sezonunda Süper Lig kulüplerinin kadroda en fazla 14, sahada ise aynı anda en fazla 8 yabancı futbolcu bulundurabileceğini açıklamıştı. 2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024'te ise en fazla 10 yabancı futbolcunun kadroda bulunabileceği, 2022-2023 sezonunda en fazla 7, 2023-2024'te ise en fazla 6 futbolcunun aynı anda sahaya sürülebileceği belirtilmişti. Kulüpler Birliği, kararı Tahkim Kurulu'na taşısa da karar değişmedi. Yabancı serbestliğinin olduğu sürecin ardından Türk futbolunda 8+6, 7+5 ve 6+4 olmak üzere "+"lı dönemlere geri dönüş yapılmış oldu.