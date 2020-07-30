DHA

Antalya'nın Manavgat ilçesi Başlar Yaylası'da hayvan otlatan Emine Ebru Arıcan (22),kimliği belirsiz 3 zorba tarafından kaçırıldı.

Manavgat'ın merkeze yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Karabucak Mahallesi'nin Başlar Yaylası'nda ailesiyle yaşayan Emine Ebru Arıcan, dün komşusunun kızı E.C. (16) ile Körkuyu mevkiine oğlak otlatmaya gitti. Bir süre sonra kızların yanına yaya olarak kimliği belirsiz 3 kişi geldi.

Gelenlerden biri E.C.'yi tutarken, diğerleri Emine Ebru Arıcan'ın ağzını bantlayıp, elleri ve kollarını da bağlayarak yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan ve plakası alınamayan beyaz bir araca karga tulumba taşıdı.

Olay yerinde bırakılan E.C., durumu Emine Ebru Arıcan'ın ailesine haber verdi. Aile de jandarmaya kızlarının kaçırıldığını belirterek şikâyetçi oldu. E.C. ilk ifadesinde, gelen 3 kişiyi mahallede daha önce hiç görmediğini söyledi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.