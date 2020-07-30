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Yaylada zorba dehşeti! Genç kızı bağlayıp kaçırdılar

Antalya'nın Manavgat ilçesi Başlar Yaylası'da hayvan otlatan 22 yaşındaki Emine Ebru Arıcan, kimliği belirsiz 3 zorba tarafından ağzı bantlanıp, elleri ve kolları bağlanarak kaçırıldı. Korkunç olayı aileye haber veren genç kızın yanındaki komşu kızı, şüphelileri daha önce hiç görmediğini söyledi. Jandarma, genç kızın bulunması için çalışma başlattı

30.07.2020 - 12:50 | Güncelleme: ABONE OL
antalya manavgat'ta genç kızı kaçırdılar
DHA

Antalya'nın Manavgat ilçesi Başlar Yaylası'da hayvan otlatan Emine Ebru Arıcan (22),kimliği belirsiz 3 zorba tarafından kaçırıldı.

Manavgat'ın merkeze yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Karabucak Mahallesi'nin Başlar Yaylası'nda ailesiyle yaşayan Emine Ebru Arıcan, dün komşusunun kızı E.C. (16) ile Körkuyu mevkiine oğlak otlatmaya gitti. Bir süre sonra kızların yanına yaya olarak kimliği belirsiz 3 kişi geldi.

Gelenlerden biri E.C.'yi tutarken, diğerleri Emine Ebru Arıcan'ın ağzını bantlayıp, elleri ve kollarını da bağlayarak yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan ve plakası alınamayan beyaz bir araca karga tulumba taşıdı.

Olay yerinde bırakılan E.C., durumu Emine Ebru Arıcan'ın ailesine haber verdi. Aile de jandarmaya kızlarının kaçırıldığını belirterek şikâyetçi oldu. E.C. ilk ifadesinde, gelen 3 kişiyi mahallede daha önce hiç görmediğini söyledi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.

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