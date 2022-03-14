Yayın ihalesinde flaş gelişme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayın ihalesinde Digiturk ile sözleşme imzalanmasının söz konusu olmadığını ve yayın hakkı sözleşmesinin imzalanması için hakların, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran ile TRT'ye geçtiğini açıklamıştı.

Saran Group, Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-E, Paket 2 ve Paket 3 Yayın Hakları Sözleşmeleri'ni 11 Mart 2022 Cuma günü imzaladığını, teminat mektuplarıyla birlikte TFF'ye temsil ettiğini duyurdu.

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