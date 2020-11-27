Yargıtay'a 11 yeni üye! İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman da var

Hakim ve Savcılar Kurulu ( HSK),Yargıtay'a 11 yeni üye seçti.

Yargıtay'ın yeni 11 üyesi; Irfan Fidan, Yüksel Kocaman, Fuzuli Aydoğdu, Mehmet Beyhan Seçkin, Canel Rüzgar, Selfet Giray, Ahmet Çiçekli, Kemal Güngör, Mustafa Ercan, Mustafa Doğan, Savaş Şahinbay'dan oluştu.

Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcıları olan İrfan Fidan ve Yüksel Kocaman, FETÖ davalarında önemli görevler üstlenmişlerdi.

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