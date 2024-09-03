Son dakika haberi Yaralanan uzman çavuş şehit oldu
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Silvan Komando Alay Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney, silah kazası sonucu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur
Giriş: 03.09.2024 - 23:21 Güncelleme: 03.09.2024 - 23:29
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Silvan Komando Alay Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney, silah kazası sonucu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
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