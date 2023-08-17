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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Yapay zeka ile Cumhurbaşkanı taklidiyle dolandırıcılık! 1 gözaltı

        Son dakika haberi Yapay zeka ile Cumhurbaşkanı taklidiyle dolandırıcılık! 1 gözaltı

        Yapay zekâ yoluyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit edip, bazı iş insanları ile üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalışan kişi MİT operasyonuyla yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 13:28
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        Yapay zeka ile Cumhurbaşkanı taklidiyle dolandırıcılık! 1 gözaltı
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        Yapay zekâ yoluyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini taklit edip, bazı iş insanları ile üst düzey kamu yöneticilerini arayarak çıkar sağlamaya çalışan kişiyi MİT tespit etti.

        MİT, dolandırıcının; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zekâ uygulamalarıyla taklit etmeye çalıştığını ve yabancı uyruklu şahıslar üzerine aldığı 10’dan fazla farklı GSM hattı üzerinden iş insanlarını aradığını ortaya çıkardı. Yapılan takip neticesinde dolandırıcının kimliği ve konumu tespit edildi.

        ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan kişi MİT’in SİBER güvenlikle ilgili birimlerinin hassas çalışmaları sayesinde kısa süre içinde yakalanarak, emniyet birimlerine teslim edildi.

        Siber suçlar kapsamında bu tür girişimlere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan yetkililer isim, ses ve kimlik sahtekarlığına karşı tedbirlerin mütemadiyen artırılmaya devam edeceğini ifade ettiler.

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