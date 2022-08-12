WSJ: Trump'ın konutundan 11 gizli belge çıktı

Ele geçirilenler listesinde ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ilgili bilgilerin de yer aldığı bildirildi.

Journal'ın bildirdiğine göre, FBI ajanları yaklaşık 20 kutu eşya, fotoğraf dosyaları, el yazısı bir not ve Trump'ın yakını Roger Stone için af izin belgesi ele geçirdi.

TRUMP'IN EVİNİN ARANMASI

Fotoğraf: AP

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Eski Başkan Donald Trump'ın Florida’da bulunan evine baskın düzenledi. Trump, baskına ilişkin, "Florida, Palm Beach'teki evim Mar-A-Lago, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi, bu milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD Başkanının başına böyle bir şey gelmedi" dedi. Beyaz Saray ise olaydan haberleri olmadığını öne sürdü.

ABD Adalet Bakanı Garland ise, Trump'ın evinin aranması kararına şahsen izin verdiğini ve bunun hafife alınmış bir karar olmadığını söyledi.