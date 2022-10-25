Anlık iletişim platformu WhatsApp'a erişim sorunu yaşandı. İlk tespitlere göre Türkiye saati ile bu sabah 09:50 civarında başlayan sorun nedeniyle WhatsApp'a erişim sağlanamadı.
Dünya genelinde farklı sürelerde olmak üzere Türkiye'de yaklaşık bir buçuk saati bulan WhatsApp’taki erişim sorunu TSİ 11:40 itibariyle kademeli olarak giderildi.
DÜNYA GENELİNDE SORUN YAŞANDI
WhatsApp kullanıcıları, hem gruplar hem de bireysel sohbetlerde mesajın gitmediğini ve gelmediğinden şikayet etti. Yaşanan sorunun dünya genelinde olduğu gözlemlendi. Meta çatısı altında faaliyet gösteren WhatsApp'taki erişim sorununun, Meta'nın diğer popüler sosyal medya uygulamaları Facebook ve Instagram'da ise yaşanmadığı gözlemlendi.
WhatsApp'taki sorun ile ilgili olarak Meta'dan şu ilk açıklama geldi: "Bazı kişilerin şu anda mesaj göndermekte sorun yaşadığının farkındayız ve WhatsApp'ı mümkün olduğunca çabuk herkes için geri yüklemek için çalışıyoruz."
WhatsApp'ta yaşanan erişim sorunu, global ölçekte internet kesintilerini kullanıcı şikayetleri üzerinden raporlayan Downdetector'ün verilerine de şu şekilde yansıdı:
Yaşanan sorun, WhatsApp'ı Twitter'da da kısa süre içinde Trend Topic (TT) listesinde ilk sıraya taşıdı.
''GLOBAL KAYNAKLI''
Sorun ile ilgili olarak ilk açıklama ise Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan geldi. Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.
BAKAN YARDIMCISI'NDAN SERT AÇIKLAMA: HESAP SORULAMAZ OLMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ!
Sayan, yaşanan sorunla ilgili hizmet sağlayıcıların hesap sorulamaz olamayacağını belirtip, "Küresel ölçekte kendi alanlarında adeta fiili tekel oluşturan dijital hizmet sağlayıcılar ve OTT’lerin hizmet sürekliliği açısından hesap sorulamaz olması söz konusu olamaz. Fiilen gündelik hayatın bir parçası haline gelen dijital hizmet sağlayıcıların topluma ve egemen devletlere karşı sorumlulukları olduğu yadsınamaz" ifadelerini kullandı.
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