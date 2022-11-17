İstanbul Valisi Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 68'i taburcu oldu, 11 hastamız serviste, 2 hastamız yoğun bakımda" dedi.

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