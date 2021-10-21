Ümitcan Uygun için flaş talep!

Esra Hankulu’nun evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümitcan Uygun’un da aralarında bulunduğu 3 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

Fevzi Çakır'ın haberine göre, şüpheli Ümitcan Uygun’un “kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Hankulu öldüğü sırada evde bulunan 2 arkadaşının ise “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.