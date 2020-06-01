Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinde normalleşme çalışmaları kapsamında İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede şehir içi toplu taşımda araçların yüzde 50 yolcu alma zorunluluğu kaldırıldı.

Metrobüs ve diğer toplu taşımlarda ayakta yolcu alınıp alınmayacağına il ve ilçe hıfzısıhha kurullarınca karar verilecek...

ŞEHİRLER ARASI ULAŞIMI KAPSAMIYOR

Uygulamanın şimdilik şehirler arası yolcu taşımacılığını kapsamadığı bildirildi.

Ayrıntılar gelecek.