Ukrayna: İrpin kentinin kontrolü geri alındı

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İrpin belediye Başkanı Oleksandr Markushyn, Pazartesi günü Ukrayna kuvvetlerinin İrpin'de kontrolü tam olarak geri ele geçirdiğini söyledi.

Belediye Başkanı Markushyn, Telegram üzerinden yayınladığı mesajında "Bugün iyi haberlerimiz var: İrpin kurtarıldı. Kentimize daha fazla saldırı olacağını biliyoruz, ancak biz cesaretle savunacağız" dedi.

Reuters'ın haberine göre Markushyn'in iddiaları henüz Rusya tarafından doğrulanamadı.