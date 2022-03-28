Rusya-Ukrayna müzakereleri İstanbul'da

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından taraflar müzakere görüşmeleri için İstanbul'da bir araya gelecek. Rus heyeti saat 16.00'da İstanbul'da olacak. Heyette Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin'in de yer alacağı öğrenildi.
İki ülke ile de temaslarını sürdüren ve diplomasi trafiğinin merkezi olan Türkiye, şimdi de müzakerelerin adresi olacak. Taraflar, Belarus sınırında üç kez bir araya geldikten sonra görüşmelere video konferans ile devam etmişti.
Ukraynalı müzakereci David Arakhamia, dün yaptığı açıklamada "Rus ve Ukraynalı heyetler 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de görüşecek." dedi.
ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ
Bunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve müzakere süreçleri ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kaldı.
KALIN: TOPLANTI İSTANBUL'DA YAPILACAK
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılacağını, müzakerelerin ilerleme kaydetmesi ve savaşın bir an önce sona ermesi için girişimlerinin devam edeceğini bildirdi.
Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısı İstanbul'da yapılacak. Müzakerelerin ilerleme kaydetmesi ve savaşın bir an önce sona ermesi için girişim ve çabalarımız devam edecek."
ÇAVUŞOĞLU'NDAN MÜZAKERE AÇIKLAMASI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin Türkiye'de bir araya geleceğini belirterek, "Tarafların Türkiye’ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.
Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri neticesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleri Türkiye’de bir araya gelecekler. Tarafların Türkiye’ye duyduğu güvenin sorumluluğunun bilincindeyiz. Toplantıların kalıcı ateşkesle sonuçlanarak barışa vesile olmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.
ANTALYA'DA RUSYA-UKRAYNA ZİRVESİ
Rusya'nın Ukrayna'daki işgal harekatının ardından iki ülkenin dışişleri bakanları 10 Mart'ta Antalya’daki Diplomasi Forumu'nda bir araya gelmişti.
Zirve, savaşın başlangıcından bu yana gerçekleşen en üst düzey temas olmuştu. Zirveden ateşkes gibi bir sonuç çıkmasa da benzer görüşmelerin olabileceği konusunda taraflar beyanda bulunmuştu.
KRİZDE TARAFSIZ DIŞ POLİTİKA
Türkiye, iki ülke arasındaki krizin başlangıcından bu yana taraflarla görüşebilen ülke konumunda. Çeşitli defalar Rusya'dan da Ukrayna'dan da vazgeçilemeyeceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü, NATO Zirvesi dönüşündeki açıklamalarında sadece Mart ayında liderlerle 40'ın üzerinde yüz yüze görüşmesi ya da telefon teması olduğunu aktarmıştı.
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