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        Haberler Dünya Son dakika: Ukrayna Genelkurmay Başkanı görevden alındı

        Son dakika haberi Ukrayna Genelkurmay Başkanı görevden alındı

        Ukrayna lideri Zelenskiy ordunun tepesinde değişim zamanının geldiğini söyleyerek Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujni'yi görevden aldı. Kara Kuvvetleri Komutanı Alexander Syrskyi Genelkurmay Başkanlığı'na atandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 19:42 Güncelleme: 08.02.2024 - 20:15
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        Ukrayna Genelkurmay Başkanı görevden alındı
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        İki yıla yakın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kiev yönetimi kritik bir karara imza atarak Ukrayna ordusunun en üst düzey kademesinde değişikliğe gitti.

        Ukrayna Devlet başkanı Zelenskiy, "Bir değişikliğin zamanı geldi" diyerek Genelkurmay Başkanı Zalujni'yi görevden aldı.

        Zalujni yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Syrskyi atandı. Zelenskiy, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hangi yenilenmeye ihtiyacı olduğunu görüştük. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin yenilenen liderliğinde kimlerin yer alabileceğini de görüştük. Bu yenilenmenin zamanı şimdi" dedi.

        Ordunun acil bir değişime ihtiyaç duyduğunu belirten Zelenskiy, görevden alınan Zalujni'nin savaş ekibi içinde yer almaya devam etmesini istediğini de bildirdi.

        2024 yılı için gerçekçi ve detaylı bir savaş planına ihtiyaçları olduğunu belirten Zelenskiy, ordunun yeni bir rotasyon sistemine, yeni bir seferberlik ve askere alma planına ihtiyacı olduğunu da ifade etti.

        Ayrıntılar geliyor...

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