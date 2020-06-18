UEFA, koronavirüs sebebiyle Finansal Fair Play kurallarının esnetileceğini açıkladı. UEFA müsabakalarında yer alan takımlar, 31 Temmuz ve 30 Eylül'de borcunun olmadığını bildirecek. 2020 mali yılı değerlendirmesi olmayacak. 2020 ve 2021 mali yılları tek bir dönem olarak değerlendirilecek.

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