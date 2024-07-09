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        Haberler Ekonomi Teknoloji Son dakika haberi Türksat 6A'nın fırlatma operasyonu ertelendi - Teknoloji Haberleri

        Son dakika haberi Türksat 6A'nın fırlatma operasyonu ertelendi

        Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın fırlatma operasyonu hava koşulları nedeniyle Türkiye saatiyle 02.00'a ertelendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 00:33 Güncelleme: 09.07.2024 - 01:09
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        Türksat 6A'nın fırlatma operasyonu ertelendi
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        Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, hava koşulları nedeniyle gecikmeli olarak uzaya gönderilecek.

        SpaceX'in sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, daha önce Türkiye saatiyle 02.00 olarak duyurulan fırlatma saatinin ertelendiği bildirildi.

        Şirket, fırlatma saatinin ilk olarak 00.41'e, daha sonra da 01.00 ve 01.30'a ertelenmesini kararlaştırdı. Son yapılan açıklamada 02.00'de fırlatma gerçekleşeceği bildirildi.

        Fırlatmanın hava koşulları nedeniyle ertelendiği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Ekipler hava durumunu takip etmeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

        Türksat 6A uydusunu fırlatma operasyonunun hava şartlarına bağlı olarak ileri saatlere kalma ihtimali bulunuyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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