İHA

İBB AKOM’dan yapılan uyarıların ardından İstanbul’da yağış etkili oluyor. İBB AKOM’dan yapılan uyarıların ardından İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor.

İHA'nın haberine göre, Bağcılar ve Güngören'de bir anda etkili olan yağış nedeniyle kimi vatandaşların binaların altında beklediği, kimi vatandaşların ise şemsiyelerini açtığı görüldü. Çocukların ise yağmur nedeniyle sokaklarda koşuşturması dikkat çekti. Aniden bastıran yağış kameralara yansıdı.

Öte yandan yine Bağcılar'da şiddetli yağmur ve dolu yağışı nedeniyle yollar göle döndü. Vatandaşlar yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Bir otomobil yağış nedeniyle yolda kaldı.

BURSA'DA SEL SULARI ÖNÜNE NE KATTIYSA SÜRÜKLEDİ

Bursa'da ise sağanak yağış hayatı felç etti. Tahtakale'de sel suları önüne ne kattıysa sürükledi. Bir kadın sel sularından son anda kurtarıldı.

Öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Merkez Osmangazi İlçesi Tahtakale ve İvazpaşa Mahallesi'nde sel suları Emine Kahvecioğlu isimli bir kadını sürükledi.

Bölgedeki esnaflar kadını son anda kurtardılar. Aynı bölgede sel suları çamaşır makinesi, motosiklet, saksılar ve çöp kutularını Üftade bölgesinden Tahtakale'ye kadar sürükledi. O anlar vatandaşlar tarafından an be an kaydedilirken, battaniye verilerek kurutulan Emine Kahvecioğlu hemen hastaneye kaldırıldı.

Polis, itfaiye ve AFAD ekipleri de bölgeye sevk edilirken, Uludağ'ın eteklerinden gelen sel suları sebebiyle yollarda çok sayıda çamur ve taş yığını birikti.

METEOROLOJİ 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE YILDIRIM DÜŞTÜ

Yağışın etkisini gösterdiği Anadolu Yakasında bulunan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğüne yıldırım düştü. Misafirhanenin çatı katına düşen yıldırım paniğe neden oldu. Yıldırımın düşmesiyle birlikte otomatik söndürmesi sistemleri devreye girerek yangın paniği alarmı verdi.

Olay saat 13.30 sıralarında Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünde bulunan misafirhanenin çatı katına Yıldırım düşmesiyle meydana geldi. Misafirhanenin çatı katına düşen yıldırım kısa süreli paniği neden oldu.

Çatı katına düşen yıldırım meteoroloji bölge Müdürlüğünde yangın alarmı vererek kısa süreli paniğe sebep oldu. Alarm ve ihbar üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yıldırımın düşmesiyle yangının oluşmaması olası bir faciayı önledi.

AKOM'DAN YAĞIŞ AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de, Esenler ve Güngören ilçelerinde başlayan kuvvetli yağışın akşam saatlerine kadar devam edeceği tahminini paylaştı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM'un paylaştığı meteorolojik radar verilerine göre Bağcılar, Esenler ve Güngören ilçelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanmakta olup, yağışların il genelinde akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Paylaşılan verilere göre Arnavutköy, Başakşehir ilçelerinde önümüzdeki bir saat boyunca kuvvetli sağanak yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.