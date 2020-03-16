17 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün 29 kişiye koronavirüs tanısı konulduğunu belirterek, şu bilgileri aktardı:
"Yeni tanı konunlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan ve dolaylı olarak ABD, Orta Doğu ve Avrupa temaslıdır. 3'ü umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım."
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 16, 2020
Sağlık Bakanı Koca bir önce yaptığı basın açıklamasında alınan yeni tedbirleri şöyle sıralamıştı:
"HAFTA SAYI LABARATUVAR SAYIMIZ 16'YA ULAŞACAKTIR"
Burada özellikle laboratuvar sayımızı şu dönemde 6 olan sayımızı erken dönemde, hafta sonuna kadar 16'ya devamında bu sayıyı bütün büyükşehirlerde çalışmaya, hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş olan kiti ise ülkenin bütün illerine vererek burada hızlı sonuç almanın önemli olduğunu bildiğimiz için hızla gerçekleştirmiş olacağız. Test daha çok sayıda şehirde yapılacak, daha çok sayıda şüpheliye vakit kaybı olmadan uygulanacak.Umreden gelen 5 binin üzerinde vatandaşımızı gözleme aldık. 14 gün süre boyunca gözlem altında tutmuş olacağız. Yakın takip edilip Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda muhtemelen 7. veya 8. gün taramadan geçirmemiz planlanıyor. Alo 184 Sabim hattı Sağlık Bakanlığı İletişim Hattımız korona danışma hattı olarak hizmet vermeye başlamıştır.
TESPİT EDİLEN VAKALAR RİSK OLUŞTURMUYOR
Bakan Koca son yaptığı açıklamada, "Tespit edilen her vaka risk olmaktan çıkmıştır." dedi.
Virüsle temas ihtimalini sıfırlamaya işaret eden Bakan Koca şu ifadelere yer verdi:
TESPİT EDİLEN HER VAKA TOPLUM İÇİN RİSK OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR. Her yeni tanı üzücü fakat sizin için bir güvencedir. Salgınlarda olaylar panikle kontrolden çıkar. Tedbir ve panik, birbirinin zıttıdır. Tedbirleri SIKI tutalım. Virüsle temas ihtimalini SIFIRLAYALIM.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 16, 2020
TÜRKİYE VE DÜNYA GENELİNDE SON DURUM
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 17 Mart itibarıyla Türkiye ve dünyadaki koronavirüs bilançosuyla ilgili olarak infografik yayınlandı. İşte son durum:
— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) March 16, 2020
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