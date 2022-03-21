Turist sayısı şubat ayında yüzde 186.5 arttı

HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı şubat ayı turist verilerini açıkladı. Buna göre, 2022 yılı Şubat ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 186,52 artış kaydederek 1 milyon 541 bin 393 kişi oldu.

TÜRKİYE'YE GELEN YABANCI ZİYARETÇİLERİN YILLARA VE AYLARA GÖRE DAĞILIMI YILLAR % DEĞİŞİM ORANI AYLAR 2020 2021 2022 2021/2020 2022/2021 OCAK 1 787 435 509 787 1 281 666 -71.48 151.41 ŞUBAT 1 733 112 537 976 1 541 393 -68.96 186.52 MART 718 097 905 323 26.07 NİSAN 24 238 790 687 3162.18 MAYIS 29 829 936 282 3038.83 HAZİRAN 214 768 2 047 596 853.40 TEMMUZ 932 927 4 360 952 367.45 AĞUSTOS 1 814 701 3 982 168 119.44 EYLÜL 2 203 482 3 513 453 59.45 EKİM 1 742 303 3 471 540 99.25 KASIM 833 991 1 763 982 111.51 ARALIK 699 330 1 892 520 170.62 TOPLAM 12 734 213 24 712 266 94.06 2 AYLIK TOPLAM 3 520 547 1 047 763 2 823 059 -70.24 169.44

Şubat ayında ülkeye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul %62,05 (956 bin 482 ) 2-Edirne %11,79 ( 181 bin 665 ) 3-Antalya %8,56 ( 131 bin 960 ) 4-Artvin %3,12 ( 48 bin 18 ) 5-Şırnak %2,56 ( 39 bin 522 )

2022 yılı Ocak-Şubat döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 169,44 artış göstererek 2 milyon 823 bin 59 kişi oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.