Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.994,65 %1,15
        DOLAR 33,5938 %-0,01
        EURO 36,7089 %-0,16
        GRAM ALTIN 2.585,42 %0,16
        FAİZ 42,99 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 29,08 %-0,34
        BITCOIN 57.345,00 %1,37
        GBP/TRY 42,6900 %0,01
        EUR/USD 1,0914 %-0,16
        BRENT 76,85 %0,48
        ÇEYREK ALTIN 4.227,16 %0,16
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor - İş-Yaşam Haberleri

        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor

        TÜİK, enflasyon hesaplamasına dair sosyal medyada çıkan paylaşımlara ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada TÜİK "Bahsi geçen yanıltıcı sonuçların bazı çevreler tarafından manipülasyon aracı olarak kabul görmesi neticesinde, bilimsel açıdan TÜFE'ye eleştiri getiremeyen ilgili çevrelerin cımbız ile seçtikleri birkaç başlığa dair yanıltıcı beyanlarının devam ettiği müşahede edilmektedir" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2024 - 09:44 Güncelleme: 07.08.2024 - 10:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜİK'ten yapılan açıklamada "Son dönemde Türkiye İstatistik Kurumu ve yayınlanan enflasyon verileri hakkında kamuoyuna yansıyan ve gerçeklerle bağdaşmayan haberlerle ilgili aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur" denildi.

        Açıklamada "TÜFE sepetindeki değişim oranları her ay 12 ana harcama grubu, 43 harcama grubu, 90 alt harcama grubu ve 143 temel başlık düzeyinde yayımlanmaktadır. Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) tarafından yayımlanması beklenen en detaylı düzey ise temel başlık düzeyidir. Kurumumuz tarafından temel başlık düzeyinde endeks değişimleri uluslararası beklentilere en uygun biçimde kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Bu bağlamda TÜİK dünyadaki en şeffaf resmi istatistik kurumlarından biridir" denildi.

        Açıklamada "Bir köşe yazarı tarafından, Kurumumuzca en son Nisan 2022’de yayımlanmış olan bazı madde fiyatları, yine Kurumumuz tarafından hali hazırda yayımlanmakta olan temel başlık seviyesinde fiyat endeksleri ile genişletilerek günümüze ilişkin ortalama fiyat hesaplamalarının yapıldığı iddia edilmektedir. Bahsi geçen yanıltıcı sonuçların bazı çevreler tarafından manipülasyon aracı olarak kabul görmesi neticesinde, bilimsel açıdan TÜFE’ye eleştiri getiremeyen ilgili çevrelerin 143 temel başlık içinden cımbız ile seçtikleri birkaç başlığa dair bilinçli veya bilinçsiz biçimde yanıltıcı beyanlarının devam ettiği müşahede edilmektedir" ifadeleri de kullanıldı.

        Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi;

        Bunun yanı sıra, ilgili köşe yazarı tarafından yapılan hesaplama özellikle bir temel başlık altında

        birden fazla maddenin ve madde çeşidinin bulunduğu durumlarda tamamen hatalı çıkarımlara neden olmaktadır. Örneğin, “06212-Doktor muayene ücreti” temel başlığı için de bu durum geçerlidir. Bu temel başlık, “Muayene katılım payı (Devlet, Uzman Dr.)”, “Doktor muayene ücreti (Özel, Uzman Dr.)”, “İlaç katılım payı” ve “Doktor muayene ücreti (Muayenehane, Uzman Dr.)” gibi bireylerin bütçelerinde farklı harcama paylarına sahip madde çeşitlerinden oluşmaktadır. Devlet hastanesi muayene katılım ve ilaç katkı payları, doktor muayene ücreti (özel hastane) ve doktor muayene ücreti (muayenehane) gibi diğer ürün çeşitlerine oranla daha yüksek harcama paylarına sahiptir. Öte yandan, ilgili temel başlık düzeyinde hesaplanan fiyat ve değişim oranı matematiksel olarak yalnızca uzman doktor muayene ücretindeki değişimi ifade etmemektedir. Dolayısıyla, ilgili köşe yazarının, devlet ve özel sektör tarafından sunulan ilgili sağlık hizmetlerinin tamamı aynı fiyat

        düzeyinde değişim göstermişçesine toplulaştırılarak hesapladığı ve sözde TÜİK’e ait madde fiyatları

        gibi açıkladığı rakamlar hatalı yaklaşımlar barındırmaktadır. Bu tür manipülasyonlara mahal verilmemesi adına dünyanın önde gelen ülkelerinin hiçbirinde madde düzeyinde tüm fiyatlar hesaplanmamakta ve yayımlanmamaktadır. İlgili köşe yazarı tarafından eksik ve yanıltıcı bilgiler üretilerek madde fiyatı sonuçlarına ulaşılmaya çalışılması neticesinde ortaya

        çıkan tartışmalar, Türkiye İstatistik Kurumu’nun, Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkeler, EFTA ülkeleri, ABD ve Kanada’da olduğu gibi seçilmiş homojen maddeler haricinde kalan ürünlerin fiyatlarının yayımlanmaması kararının ne denli isabetli bir karar olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #TÜİK
        #ENFLASYON
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bolu Dağı'nda TIR devrildi! Araç kuyukları oluştu
        Bolu Dağı'nda TIR devrildi! Araç kuyukları oluştu
        Uyurken üzerinden kamyon geçen küçük kız feci şekilde can verdi!
        Uyurken üzerinden kamyon geçen küçük kız feci şekilde can verdi!
        Harris ile Walz ilk seçim mitingini yaptı
        Harris ile Walz ilk seçim mitingini yaptı
        "Sıkıntının kaynağı ileri üçlü"
        "Sıkıntının kaynağı ileri üçlü"
        Emniyet şeridinde öldüren kaza!
        Emniyet şeridinde öldüren kaza!
        Kerem'den küfür iddiasına yalanlama
        Kerem'den küfür iddiasına yalanlama
        Ex'ten next oldu
        Ex'ten next oldu
        Adana Kozan'da peş peşe 3 deprem!
        Adana Kozan'da peş peşe 3 deprem!
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        X, reklam verenlere savaş açtı
        X, reklam verenlere savaş açtı
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        İngiltere'deki isyanlar: Şiddet olaylarının arkasında ne var?
        İngiltere'deki isyanlar: Şiddet olaylarının arkasında ne var?
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Karadeniz ve Akdeniz'de yağmur, Marmara ve Ege'de poyraz var
        Karadeniz ve Akdeniz'de yağmur, Marmara ve Ege'de poyraz var
        Mou'dan taraftara tur mesajı!
        Mou'dan taraftara tur mesajı!
        Şişli'de estetik faciası: İspanyol kadın öldü
        Şişli'de estetik faciası: İspanyol kadın öldü
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        VPN uygulamaları güvenli mi?
        Fransa'da 12'den vurdu!
        Fransa'da 12'den vurdu!
        Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı
        Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde "Çelik Kubbe Projesi" ele alındı
        Habertürk Anasayfa