Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: Trump'a dev para cezası

        Son dakika haberi Trump'a dev para cezası

        Eski ABD Başkanı Donald Trump'a, New York'ta emlak sektöründe dolandırıcılıkla yargılandığı davada 354,9 milyon dolar para cezası verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 23:39 Güncelleme: 17.02.2024 - 00:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'a dev para cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, 'servetini şişiren mali tablolarla bankaları ve ticari partnerlerini kandırmaya yönelik düzenli dolandırıcılık' suçundan suçlu bulundu.

        New York mahkemesi eski başkana 354,9 milyon dolar ceza verirken, Trump'ın ve oğlunun 3 yıl boyunca New York'ta bulunan herhangi bir şirkette yönetici olması da yasaklandı. Trump 3 yıl boyunca New York'taki bankalardan kredi de alamayacak.

        3 YIL YASAK

        Mahkeme, Trump'ın şirketlerinin feshedilmesi kararını ise bozdu. Karara göre Trump şirketlerine 3 yıl boyunca bağımsız bir direktör atamalı.

        New York Başsavcısı Letitia James tarafından açılan davada Trump ve aile şirketleri, bankacıları daha iyi kredi koşulları sunmaları konusunda kandırmak amacıyla on yıl boyunca net servetini yılda 3,6 milyar dolar fazla göstermekle suçlanıyordu.

        REKLAM

        Trump'ın emlak imparatorluğunu zora sokan bu dava, kararın Trump tarafından temyize götürülmesiyle sürecek.

        Donald Trump suçlamaları reddederken davayı 'siyasi bir kan davası' olarak nitelendiriyor. Trump dava için daha önce de "düzmece" ifadesini kullanmış ve medyaya "Bilmenizi isterim ki mali bilançolarım muhteşemdir" diye seslenmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Biden'dan İsrail'e 'Refah' mesajı
        Biden'dan İsrail'e 'Refah' mesajı
        Alper Gezeravcı, uzaydan İstanbul'u fotoğrafladı
        Alper Gezeravcı, uzaydan İstanbul'u fotoğrafladı
        Nesrin Baş Avrupa şampiyonu!
        Nesrin Baş Avrupa şampiyonu!
        Texas valisi sınır kentine 'askeri üs' kuruyor
        Texas valisi sınır kentine 'askeri üs' kuruyor
        Erzincan İliç'teki maden göçüğü olayında 6 tutuklama talebi! 2 şüpheli serbest
        Erzincan İliç'teki maden göçüğü olayında 6 tutuklama talebi! 2 şüpheli serbest
        Teknoloji şirketleri yapay zekayı seçim yararına kullanacak
        Teknoloji şirketleri yapay zekayı seçim yararına kullanacak
        Marmara'da batan gemiden son görüntüler yayınlandı
        Marmara'da batan gemiden son görüntüler yayınlandı
        TFF açıkladı: VAR kayıtları yayınlanacak
        TFF açıkladı: VAR kayıtları yayınlanacak
        8. Yargı Paketi Meclis'te
        8. Yargı Paketi Meclis'te
        UEFA duyurdu: Fenerbahçe ilk 20 takım arasında
        UEFA duyurdu: Fenerbahçe ilk 20 takım arasında
        Navalny'nin cezaevinde ölümüne dünyadan tepkiler
        Navalny'nin cezaevinde ölümüne dünyadan tepkiler
        Süper Kahraman’ın kalkan enflasyonu
        Süper Kahraman’ın kalkan enflasyonu
        Köprüyü yıktı hâlâ sürüyor! Şanlıurfa'yı şiddetli yağış vurdu
        Köprüyü yıktı hâlâ sürüyor! Şanlıurfa'yı şiddetli yağış vurdu
        Türkiye’nin yüzde 52.7’si mutlu
        Türkiye’nin yüzde 52.7’si mutlu
        Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü
        Cezaevindeki Rus muhalif Navalny öldü
        Zamlı bayram ikramiyesi kimlere ödenecek?
        Zamlı bayram ikramiyesi kimlere ödenecek?
        Konut dolara yetişemiyor!
        Konut dolara yetişemiyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İstanbul'da 3 yıl sonra konut fiyatları düştü
        İstanbul'da 3 yıl sonra konut fiyatları düştü
        Habertürk Anasayfa