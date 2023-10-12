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        Son dakika haberi Trabzonspor ayrılığı açıkladı!

        Trabzonspor, Nenad Bjelica'nın sözleşmesinin sezon sonuna kadar alacakları karşılığında karşılıklı anlaşma sonrasında feshedildiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 11:18 Güncelleme: 12.10.2023 - 11:18
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        Trabzonspor ayrılığı açıkladı!
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        Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Nenad Bjelica'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

        Bordo-mavili kulüp, gelecek sezonun sonuna kadar anlaşması bulunan Hırvat teknik adamın sözleşmesini, bu sezon sonuna kadarki alacaklarına karşılık feshetti.

        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbol takımı teknik direktörümüz Sayın Nenad Bjelica arasındaki 19 Nisan 2023 başlangıç ve 31 Mayıs 2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi, sezon sonuna kadar olan alacakları karşılığında karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.

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