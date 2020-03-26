HABERTURK.COM

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere bir yenisinin daha eklendiğini duyurarak bu kapsamda TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşların mağdur olmaması için iki aylık konut kredisi taksitlerinin ertelendiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Murat Kurum, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alan vatandaşlarımızın bu süreçte mağdur olmamaları için nisan ve mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz." ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.