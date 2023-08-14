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        Haberler Gündem Son dakika: THY'nin İstanbul-Katanya seferleri durduruldu! - Haberler

        THY'nin İstanbul-Katanya seferleri durduruldu!

        Türk Hava Yolları'nın (THY) İtalya'nın güneyindeki Etna Yanardağı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Katanya kentine bugün yapmayı planladığı seferlerin geçici süreyle durdurulduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 14:50
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        THY'nin İstanbul-Katanya seferleri durduruldu!
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        THY Basın Müşavirliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, THY'nin bugün icra edilmesi planlanan TK1395 ve TK1396 sefer numaralı İstanbul-Katanya-İstanbul seferleri geçici süreyle durduruldu.

        PALERMO UÇUŞLARI PLANLANDI

        AA'da yer alan habere göre THY, bu uçuşları kullanacak yolcuların mağdur olmaması için bugün TK6880 ve TK6881 sefer sayılı ilave Palermo uçuşları planladı.

        #thy
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