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THY Basın Müşavirliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, THY'nin bugün icra edilmesi planlanan TK1395 ve TK1396 sefer numaralı İstanbul-Katanya-İstanbul seferleri geçici süreyle durduruldu.

PALERMO UÇUŞLARI PLANLANDI

AA'da yer alan habere göre THY, bu uçuşları kullanacak yolcuların mağdur olmaması için bugün TK6880 ve TK6881 sefer sayılı ilave Palermo uçuşları planladı.