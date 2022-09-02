Thodex kurucusu Özer, Arnavutluk'ta mahkemeye çıktı

Elbasan Savcılığı, Özer’in tutuklanmasının yasal olduğunu belirtti ve bu nedenle Özer hakkında tutukluluğun devamını talep etti.

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