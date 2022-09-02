Soylu yaptığı açıklamada, "Yakın bir yerden 11 el atış olduğu değerlendiriyoruz. Boş kovanda 11 adet var. Ve 5 adet de isabet var binaya. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz, İstanbul Valimiz de buradalar. Bu olayın zanlılarını, kendilerine teşekkür ediyorum hemen kısa bir süre içerisinde yakalanıyor. Şu anda C.U. ve O.G emniyet güçlerimizin, polisimiz dikkatli çalışması hemen alındı. İkisi de beni milletim bağışlasın ama zil zurna sarhoş. Yaklaşık derenin hemen kenarında 250 metre karşıda bir evde muhkimler. Yani ikamet adresi de orası" dedi.