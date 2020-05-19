Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF) ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, yarın video konferans yöntemiyle toplantı yapacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, saat 14.00'te başlayacak toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri ile Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkanları katılacak.