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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Adana Demirspor Son dakika haberi TFF Galatasaray, Fenerbahçe, Beşitkaş ve Adana Demirspor'un lig maçlarını erteledi - Galatasaray Haberleri

        Son dakika haberi TFF Galatasaray, Fenerbahçe, Beşitkaş ve Adana Demirspor'un lig maçlarını erteledi

        Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un bu hafta oynayacağı maçları erteledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 16:45 Güncelleme: 22.08.2023 - 16:55
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        TFF'den erteleme kararı!
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        Türkiye Futbol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ile UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un bu hafta oynayacağı Süper Lig maçlarını erteledi.

        Bu karar sonrası Süper Lig'in 3. haftasındaki İstanbulspor-Galatasaray, Fenerbahçe-Başakşehir ve Adana Demirspor-Beşiktaş maçları ileri bir tarihte oynanacak.

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