Son dakika haberi TFF Galatasaray, Fenerbahçe, Beşitkaş ve Adana Demirspor'un lig maçlarını erteledi

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Türkiye Futbol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ile UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un bu hafta oynayacağı Süper Lig maçlarını erteledi.

Bu karar sonrası Süper Lig'in 3. haftasındaki İstanbulspor-Galatasaray, Fenerbahçe-Başakşehir ve Adana Demirspor-Beşiktaş maçları ileri bir tarihte oynanacak.

Avrupa'daki rakiplerin lig maçları ertelendi! Haberi Görüntüle