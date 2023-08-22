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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Adana Demirspor, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa'daki rakiplerinin lig maçları ertelendi! - Futbol Haberleri

        Türk takımlarının Avrupa'daki rakiplerinin lig maçları ertelendi!

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Galatasaray ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turunda mücadele eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un rakiplerinin rövanş maçları öncesi oynayacakları ulusal lig maçları ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 13:10 Güncelleme: 22.08.2023 - 13:10
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        Avrupa'daki rakiplerin lig maçları ertelendi!
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        Galatasaray ile karşılaşacak Norveç ekibi Molde'nin ulusal liginde Viking takımı ile bu hafta sonu oynanacak maç, 30 Eylül Cumartesi gününe alındı.

        UEFA ülke puanı sıralamasında 14. sırada yer alan Norveç'te 1. Lig'in 20. hafta maçları oynanacak. Molde, ligde 19 haftada topladığı 34 puanla 4. sırada yer alıyor.

        Dinamo Kiev

        Beşiktaş ile karşılaşacak Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in 27 Ağustos Pazar günü ulusal liginde Veres Rivne ile karşılaşacağı maç ertelendi.

        Ukrayna Premier Ligi'nde bu hafta sonu 5. hafta maçları oynanacak. Ligde 1 maçı eksik Dinamo Kiev, 3 maçta topladığı 6 puanla 7. sırada yer alıyor.

        UEFA ülke puanı sıralamasında Ukrayna, 17. sırada bulunuyor.

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        Twente

        Fenerbahçe'nin rakibi Hollanda'nın Twente takımının ulusal liginde Vitesse'yi konuk edeceği maç 27 Eylül Çarşamba gününe alındı.

        Hollanda 1. Ligi Eredivisie'de, 3. hafta maçları oynanacak. Twente, ilk 2 maçta 2 galibiyetle sezona başladı.

        UEFA ülke puanı sıralamasında Hollanda, 5. sırada yer alıyor.

        Genk

        Adana Demirspor ile karşılaşacak Belçika takımı Genk'in ulusal liginde Club Brugge ile 27 Ağustos Pazar günü deplasmanda yapacağı maç ertelendi.

        Belçika 1. Ligi Jupiler Pro Lig'de 5. hafta maçları oynanacak. Genk, 4 haftada 7 puanla 6. sırada bulunuyor.

        Belçika, UEFA ülke puanı sıralamasında 8. sırada yer alıyor.

        Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un maç programı

        Galatasaray, 26 Ağustos Cumartesi günü İstanbulspor deplasmanında oynarken Fenerbahçe, 27 Ağustos Pazar günü Rams Başakşehir'i konuk edecek. Beşiktaş ise 28 Ağustos Pazartesi günü Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek.

        UEFA ülke puanı genel klasmanında sezona 13. sırada başlayan ve geçen hafta 10. sıraya yerleşen Türkiye, 3. eleme turu maçları sonunda puantajdaki yerini korudu.

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