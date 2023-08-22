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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Adana Demirspor Son dakika haberi TFF Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un lig maçlarını erteledi - Galatasaray Haberleri

        Son dakika haberi TFF Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un lig maçlarını erteledi

        Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un bu hafta oynayacağı maçları erteledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2023 - 16:45 Güncelleme: 22.08.2023 - 19:53
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        TFF'den erteleme kararı!
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        Türkiye Futbol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ile UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un bu hafta oynayacağı Süper Lig maçlarını erteledi.

        Avrupa'daki rakiplerin lig maçları ertelendi!
        Avrupa'daki rakiplerin lig maçları ertelendi! Haberi Görüntüle

        "TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor kulüplerimiz başarılı bir performans göstererek Play Off turuna yükselmişlerdir. Play Off turu, kulüplerimizin grup müsabakalarına kalabilmeleri, ülke futbolumuza katacağı değerler ve ülke puanı açısından oldukça önemli bir aşamadır. Bu sebeple Federasyonumuzca kulüplerimizin bu hafta sonu oynayacağı lig müsabakalarının ertelenmesinin faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

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        Kulüplerimizin Play Off turundaki rakiplerinin de bu hafta sonu oynayacakları lig müsabakalarının ilgili Federasyonlar tarafından ertelenmiş olması da dikkate alındığında, Federasyonumuzun UEFA Kupalarında mücadele eden dört kulübümüzün bu hafta sonu oynayacakları lig müsabakalarının ertelenmesi yönündeki kararı, bu kulüplerimiz tarafından da olumlu karşılanmıştır.

        Yukarıda izah olunan nedenlerle bu hafta sonu oynanması gereken İstanbulspor - Galatasaray, Fenerbahçe - RAMS Başakşehir FK ve Yukatel Adana Demirspor - Beşiktaş müsabakaları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Müsabakaların gün ve saatleri daha sonra ilan edilecektir.

        Bu vesileyle alınacak her ülke puanının oldukça önemli olduğu bu sezonda, Play Off turunda oynayacakları müsabakalarda kulüplerimize başarılar dileriz.

        Türkiye Futbol Federasyonu"

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