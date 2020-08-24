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Temmuz ayında yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki aya göre 4 kattan fazla artarak 214 bin 768 kişiden 932 bin 937 kişiye yükseldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü geçici verilerine göre hazırladığı raporda 2020 yılı Temmuz yabancı ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85,9 oranında bir azalış göstererek 932 bin 927 olduğu ifade edildi.



Temmuz ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında İstanbul yüzde 32,36 (301 bin 930 kişi) ile zirvede yer alırken Antalya ve Edirne ilk üçte yer aldı. Buna göre Antalya'nın payı yüzde 21,92 (204 bin 51) olurken Edirne yüzde 19,57 (182 bin 571 ),İzmir yüzde 6,20 (57 bin 861) ve Muğla yüzde 5,94 ( 55 bin 370) olarak sıralandı.

Öte yandan, 2020 yılı Ocak-Temmuz dönemindeki yabancı ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77,97 azalış kaydedildi ve 5 milyon 440 bin 406 kişi oldu.

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