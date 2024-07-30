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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Temmuz ayı ekonomik güven endeksi açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        Temmuz ayı ekonomik güven endeksi açıklandı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında yüzde 1,5 azalarak 94,4 oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 10:05 Güncelleme: 30.07.2024 - 10:15
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        Temmuz ayı ekonomik güven endeksi açıklandı
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        Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 95,8 iken, Temmuz ayında yüzde 1,5 oranında azalarak 94,4 değerini aldı.

        TÜİK'in açkladığı verilere göre bir önceki aya göre Temmuz ayında tüketici güven endeksi yüzde 3,1 oranında azalarak 75,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,8 oranında azalarak 98,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında azalarak 114,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında azalarak 107,1 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 oranında azalarak 87,1 değerini aldı.

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