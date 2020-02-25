TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza!

DHA

Bahçeşehir TEM otoyolunda freni patlayan bir kamyon önce bir TIR'a, ardından 4 araca çarptı. Yaşanan zincirleme kazada araç içerisinde sıkışan kamyon sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

DHA'nın haberine göre, kaza Bahçeşehir TEM otoyolu İstanbul istikametinde yaşandı. Freni patladığı iddia edilen 07 AR 025 plakalı kamyon önce seyir halindeki bır TIR'a, ardından da 4 araca çarptı. Yaşanan zincirleme kaza sonrası sürücü Mehmet Yamaç kamyon içerisinde sıkıştı.

Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla sıkışa sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine verildi. Sürücü Yamaç, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Zincirleme kaza nedeniyle TEM otoyolu İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.