Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamaya göre saatler 22.26'yı gösterdiğinde Marmara Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Balıkesir ve Tekirdağ'da hissedildi
Giriş: 19.07.2024 - 22:57 Güncelleme: 19.07.2024 - 23:31
Marmara Denizi'nde saat 22.26'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizinde, Balıkesir'e 9,70 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 7,18 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi ise depremin Tekirdağ'ın Güzelkoy açıklarında 4.2 büyüklüğünde meydana geldiğini bildirdi.
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