Takside 3. raund!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) geçtiğimiz aylarda yeni taksi sistemi projesini açıklamıştı. 6 bin yeni taksi plakasının İBB tarafından kiralanmasına ilişkin yeni taksi sistemi, 25 Haziran'da UKOME (Ulaştırma Koordinasyon Merkezi) gündemine gelmiş fakat yeni taksi sistemi UKOME’deki oylamadan geçememiş, proje reddedilmişti.

Alt komisyona sevk edilen 6 bin yeni taksi sistemi projesi eylül ayında yeniden UKOME gündemine geldi ve 2. kez onay çıkmadı, yeniden alt komisyona gönderildi. Yeni taksi projesi yarın (perşembe) 3. kez UKOME'de oylanacak. İBB, 6 bin yeni takside kararlı.

Bakalım yarın nasıl bir karar çıkacak? 6 bin yeni taksinin İBB tarafından kiraya verilebilmesi için mutlaka UKOME'nin onayı gerekli. Eğer UKOME'den onay çıkarsa İBB Meclisi'nde de oylanacak. Ancak İBB Meclisi'nden onay çıkmazsa İBB encümen kararıyla projeyi hayata geçirebilir.

Ama UKOME onayı olmazsa olmaz...