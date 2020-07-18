Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen ay yeni taksi düzenine ilişkin projesini açıklamış ve ardından da tartışma başlamıştı. Kentteki 18 bin taksiye ek olarak 5 bin yeni taksi plakasının İBB tarafından kiraya verilmesini içeren bu yeni sistem, taksi plakası sahiplerinin tepkisini çekmişti.

İBB’nin yeni taksi düzenine ilişkin projesi kısa süre içinde UKOME (Ulaştırma Koordinasyon Merkezi) gündemine gelmiş ancak kabul edilmemişti. Bu ret kararının ardından İBB, teklifin alt komisyona gönderileceğini ve tekrar UKOME gündemine getirileceğini açıklamıştı.

Peki yeni taksi düzenine ilişkin proje ne durumda? İBB genel sekreterliğinden aldığım bilgiye göre; 5 bin yeni taksinin kiralanmasına ilişkin proje, alt komisyonda yapılan toplantının ardından valilik bünyesindeki İstanbul Toplu Ulaşım Bilim Kurulu’ndan görüş istendi.

Bilim Kurulu’nun görüşünün önümüzdeki hafta tamamlanması bekleniyor. İlk UKOME toplantısında ki muhtemelen Perşembe günü, yeni taksi düzenine ilişkin proje yeniden gündeme gelecek gibi…