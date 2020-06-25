5 bin taksiye onay çıkmadı

Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıkladığı 5 bin yeni taksi projesi için ilk adım bugün atıldı, tasarı UKOME’de görüşüldü. 5 bin yeni taksiyle birlikte 750 minibüsün taksiye dönüştürülmesi ve 250 taksi-dolmuşun taksiye dönüşmesi de öngörülüyor. Ancak UKOME’deki görüşmede maddelerin hiçbiri geçmedi, alt komisyonda bir daha görüşülüp bir dahaki UKOME’ye getirilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi dışındaki tüm üyeler alt komisyon için oy kullandı.

11 KABUL 14 RET

5 bin yeni taksinin İBB tarafından kiraya verilmesi için öncelikle UKOME’den (Ulaştırma Koordinasyon Merkezi)karar çıkması gerektiğini yazmıştım daha önce. İşte o karar bugün çıkmadı ama alt komisyonda görüşülüp önümüzdeki günlerde yeniden UKOME gündemine gelecek. Geçen şubatta yapılan değişiklikle UKOME’de kamu kurumlarının temsilci sayısı 14’e çıkarılmıştı. İBB’nin ise UKOME’de 11 temsilcisi var.

BİR DAHA UKOME'YE GELENE KADAR

AK Parti’nin yeni taksi düzeniyle ilgili tavrı da belli olacak. Zira geçen hafta İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’ya partisinin bu konudaki tavrını sormuştum ve üniversitelerde araştırma yaptırdıklarını, ortaya çıkacak rapora göre karar vereceklerini öğrenmiştim.

Eğer bir dahaki toplantıda UKOME’den 5 bin yeni taksi plakasına onay çıkarsa, yeni düzen İBB Meclisi’ne gelecek.

İBB Meclisi’nden onay çıkmazsa İmamoğlu, Encümen kararıyla 3 yıllık kiralama yoluna gidecek.